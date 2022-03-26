Гол с передачи Кварацхелии принес Грузии победу над Боснией

Сборная Грузии выиграла у Боснии и Герцеговины в товарищеском матче — 1:0.

Единственный гол был забит нападающим Буду Зивзивадзе на 49-й минуте встречи. Голевую передачу сделал полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия.

В другом товарищеском матче Андорра с минимальным счетом выиграла у Сан-Марино. Единственный гол забил Хорди Алаес.

Также в пятницу, 25 марта, сбоная Сан-Марино на своем поле проиграла Литве. Гости в первом тайме повели в счете благодаря голам Линаса Мегелайтиса и Аугустинаса Климавичюса.