21 марта, 09:30

Борис Ротенберг заявил о готовности Сочи принять матч между сборными России и США по футболу

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Президент «Сочи» и член исполкома РФС Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» высказался о возможном матче между сборными России и США по футболу.

«Конечно, мы бы приняли в Сочи матч между сборными России и США. Это было бы очень здорово и показательно. Позитивно для развития дружественных отношений», — сказал Ротенберг «СЭ».

Ранее Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.

Борис Ротенберг-старший
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
  • ValeraK

    Лучше в ЛенОбласти, недалеко от Сосново и Колосково...

    22.03.2025

  • Mv Mv

    как все просто. Месяц назад поливали со всех экранов, как врагов, а теперь друзья

    21.03.2025

  • _Mike N_

    пустите Рому Ротенберга к маме в Финляндию !

    21.03.2025

  • United States Bank of America

    а очко им готовы отлизать? Вы же любите американские жопы лизать!!!! Почему бы не отлизать их в сочи

    21.03.2025

  • ANTI BOMG

    если помню, поляна там плохая.

    21.03.2025

  • Скиф.

    Всех, кто имеет хоть какие-то зарубежные связи с иностранными организациями (даже небольшими общественными) клеймят "иностранными агентами", а сами при этом имеют такие же связи с представителями крупного капитала и руководством этих стран...

    21.03.2025

