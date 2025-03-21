Борис Ротенберг заявил о готовности Сочи принять матч между сборными России и США по футболу

Президент «Сочи» и член исполкома РФС Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» высказался о возможном матче между сборными России и США по футболу.

«Конечно, мы бы приняли в Сочи матч между сборными России и США. Это было бы очень здорово и показательно. Позитивно для развития дружественных отношений», — сказал Ротенберг «СЭ».

Ранее Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.