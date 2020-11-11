Болгария дома обыграла Гибралтар

Болгария победила Гибралтар (3:0) в товарищеском матче. В составе победителей отличились Александр Цветков, Георгий Йомов и Димитар Илиев.

Товарищеский матч

Болгария — Гибралтар — 3:0 (3:0)

Голы: Цветков, 6 (1:0). Йомов, 15 (2:0). Илиев, 45 (3:0).

Болгария: Луков, С.Попов (В.Попов, 78), Божиков, Сисинью (Велковски, 66), Антов, Илиев, Цветков, Малинов, Иванов (Ковачев, 65), Янков (Краев, 80), Йомов (Димитров, 78).

Гибралтар: Голдвин, Уайсмэн (Саджент, 46), Чиполина (Оливеро, 46), Джолли, Барнетт, Ронан, Муэли (Аннесли, 46), Уокер (Кашаро, 50), Понс, Торилья (Кумбс, 50), Бадр (Стич, 50).

Предупреждения: Аннесли, 72. Кашаро, 87.

Судья: Колцеску (Румыния).

11 ноября. София. Стадион «Васил Левски»