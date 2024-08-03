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Сегодня, 00:36

«Бенфика» проиграла «Фулхэму» в товарищеском матче

Руслан Минаев
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«Бенфика» уступила «Фулхэму» в товарищеском матче — 1:0. У английского клуба гол на 21-й минуте забил Алекс Ивоби.

5 августа «Фулхэм» проведет товарищеский матч с «Севильей».

В другой товарищеской встрече «Вильярреал» и «Ноттингем Форест» не забили голов — 0:0. На 17-й минуте форвард испанского клуба Арно Данжума не реализовал пенальти.

«Вильярреал» 6 августа проведет товарищеский матч с дортмундской «Боруссией», а 10-го числа — с «Брайтоном». «Ноттингем» 6 августа сыграет с «Олимпиакосом».

ФК Бенфика
ФК Вильярреал
ФК Ноттингем Форест
ФК Фулхэм
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