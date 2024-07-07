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Сегодня, 15:00

Белоруссия — Россия: смотреть трансляцию матча сборных в ретросоставах

Белоруссия сыграет с Россией в футбольном ретроматче 7 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Валерий Газзаев и Юрий Семин.
Фото РФС (Михаил Шапаев)

Белоруссия сыграет с Россией в ретроматче в воскресенье, 7 июля. Игра пройдет на стадионе «Динамо» в Минске (Белоруссия) и начнется в 16.00 по московскому времени. Матчдэй начнется в 15.00 мск. Перед встречей запланированы выступления популярных артистов 2000-х: Мити Фомина, Сереги, Гарика Богомазова из группы «Отпетые мошенники» и певицы Елены Север. Также гостей ждет автограф-сессия Андрея Аршавина, Алана Дзгазоева, Александра Глеба, Тимофея Калачева.

В России в прямом эфира ретоматч бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.

В Белоруссии смотреть игру легенд можно на телеканале «Беларусь 5».

Тренерами российской сборной будут Юрий Семин, Валерий Газзаев и Сергей Овчинников. Команду из Белоруссии возглавят Анатолий Байдачный и Эдуард Малофеев.

Алан Дзагоев
Андрей Аршавин
Сергей Овчинников (футбол)
Футбол
Валерий Газзаев
Юрий Семин
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