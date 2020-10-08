Бельгия в товарищеском матче сыграла вничью с Кот-д`Ивуаром

Сборная Бельгии в товарищеском матче сыграла вничью с Кот-д'Ивуаром со счетом 1:1.

На гол Миши Батшуайи гости ответили точным ударом Франка Кессье. Отметим, бельгийцы являются соперником сборной России на чемпионате Европы-2020.

В следующем матче Бельгия встретится 11 октября с Англией в рамках Лиги наций, Кот-д`Ивуар через два дня в товарищеском матче сыграет с Японией.

Товарищеские матчи

Бельгия — Кот-д`Ивуар — 1:1 (0:0)

Голы: Батшуайи, 53 (1:0). Кессье, 87 — с пенальти (1:1).

Бельгия: Миньоле (Ван Кромбрюгге, 77), Боята, Дендонкер, Мехеле, Кастань (Кайембе, 90), Ванхейсден (Борнау, 77), Ванакен, Батшуайи (Версхарен, 68), Троссар (Бентеке, 68), Салемакерс, Доку (Ориги, 68).

Предупреждения: Салемакерс, 63. Дендонкер, 64. Борнау, 86.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

8 октября. Брюссель. Стадион «Король Бодуэн».