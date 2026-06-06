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6 июня, 13:45

Бельгия — Тунис: онлайн-трансляция товарищеского матча в России

Бельгия и Тунис сыграют в товарищеском матче 6 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кевин Де Брюйне, игрок сборной Бельгии.
Фото Getty Images

Сборные Бельгии и Туниса сыграют в товарищеском матче в субботу, 6 июня. Игра пройдет на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе (Бельгия). Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .
06 июня, 16:00. ()
Бельгия
5:0
Тунис

Следить за ключевыми событиями встречи Бельгия — Тунис можно в матч-центре на сайте «СЭ». Прямую трансляцию матча в России покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

Обе команды — участники чемпионата мира по футболу — 2026. Бельгия сыграет в группе G с Египтом, Ираном, Новой Зеландией, а Тунис — в группе F c Нидерландами, Японией, Швецией.
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Сборная Бельгии по футболу
Сборная Туниса по футболу
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