Бельгия — Тунис: онлайн-трансляция товарищеского матча в России
Бельгия и Тунис сыграют в товарищеском матче 6 июня
Сборные Бельгии и Туниса сыграют в товарищеском матче в субботу, 6 июня. Игра пройдет на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе (Бельгия). Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи Бельгия — Тунис можно в матч-центре на сайте «СЭ». Прямую трансляцию матча в России покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.
Обе команды — участники чемпионата мира по футболу — 2026. Бельгия сыграет в группе G с Египтом, Ираном, Новой Зеландией, а Тунис — в группе F c Нидерландами, Японией, Швецией.
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