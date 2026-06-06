Бельгия и Тунис сыграют в товарищеском матче 6 июня

Сборные Бельгии и Туниса сыграют в товарищеском матче в субботу, 6 июня. Игра пройдет на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе (Бельгия). Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .

06 июня, 16:00. ()

Следить за ключевыми событиями встречи Бельгия — Тунис можно в матч-центре на сайте «СЭ». Прямую трансляцию матча в России покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.