Баженов объяснил, почему не принял участие в ретро-матче

Бывший полузащитник «Спартака» Никита Баженов, заявленный на вчерашний ретро-матч с волгоградским «Динамо», поделился эмоциями от проведенной памятной встречи.

«Я не смог принять участие в матче из-за небольшой травмы, но думаю, что форму не растерял. Думаю, не стоит так серьезно относиться к выставочному матчу легенд. Это был праздник футбола. Матч, объединяющий всех любителей футбола. Не хочу всерьез оценивать профессиональный уровень игроков по вчерашнему матчу», — приводит слова Баженова «Евро-Футбол.Ру».

Ретро-матч «Спартак» — «Динамо» завершился со счетом 2:0.