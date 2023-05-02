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2 мая, 23:07

Баженов объяснил, почему не принял участие в ретро-матче

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Никита Баженов, заявленный на вчерашний ретро-матч с волгоградским «Динамо», поделился эмоциями от проведенной памятной встречи.

«Я не смог принять участие в матче из-за небольшой травмы, но думаю, что форму не растерял. Думаю, не стоит так серьезно относиться к выставочному матчу легенд. Это был праздник футбола. Матч, объединяющий всех любителей футбола. Не хочу всерьез оценивать профессиональный уровень игроков по вчерашнему матчу», — приводит слова Баженова «Евро-Футбол.Ру».

Ретро-матч «Спартак» — «Динамо» завершился со счетом 2:0.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005109045_bajenov_obyyasnil_pochemu_ne_prinyal_uchastie_v_retro-matche
Никита Баженов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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