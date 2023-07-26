26 июля в Токио (Япония) «Бавария» сыграет с «Манчестер Сити» в товарищеском матче на «Японском национальном стадионе». Встреча начнется в 13.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Бавария» — «Манчестер Сити» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети «ВКонтакте» или по другой ссылке.

18 июля мюнхенцы разгромили любительский клуб «Роттах-Эгерн» со счетом 27:0 в товарищеском матче. 23 июля команда Хосепа Гвардиолы победила «Иокогаму Ф. Маринос» (5:3) в контрольной встрече.

В сезоне-2022/23 «Бавария» в 11-й раз подряд стала чемпионом Германии. «Манчестер Сити» по итогам минувшего сезона оформил требл, одержав победы в АПЛ, Кубке Англии и в Лиге чемпионов.

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