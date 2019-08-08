"Барселона" обыграла "Наполи"

"Наполи" проиграл "Барселоне" в товарищеском матче (1:2), прошедшем в США. Голами в составе каталонцев отметились Иван Ракитич и Серхио Бускетс. Кроме того, защитник сине-гранатовых Самуэль Юмтити забил мяч в свои ворота.

Товарищеский матч

"Наполи" (Италия) – "Барселона" (Испания) – 1:2 (1:1)

Голы: Бускетс, 38 (0:1). Юмтити, 42 – в свои ворота (1:1). Ракитич, 79 (1:2).

"Наполи": Мерет, Манолас (Гулям, 57), Максимович, Мариу Руй (Луперто, 57), Ди Лоренцо (Хюсай, 77), Зелиньски, Эльмас (Верди, 57), Ф.Руис (Гаэтано, 57), Кальехон, Инсинье, Мертенс (Милик, 57).

"Барселона": Нету, Юмтити, Фирпо, Ваге (Семеду, 66), Тодибо (Пике, 66), Ракитич, Бускетс, Пуч (де Йонг, 66), Гризманн (Рафинья, 46), Суарес (А.Руис, 46), Перес (Дембеле, 66).

Предупреждения: Ваге, 47. Милик, 70. Фирпо, 77. Хюсай, 82.

Судья: Анкел (США).

8 августа. Майами. Стадион "Хард Рок".