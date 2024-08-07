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«Барселона» — «Милан»: смотреть трансляцию матча

«Барселона» — «Милан» сыграют в товарищеском матче 7 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Игроки «Барселоны».
Фото USA Today Sports

«Барселона» и «Милан» сыграют в рамках товарищеского матча, который пройдет в среду, 7 августа. Встреча состоится в на стадионе «Аллигант» в Парадайзе, штат Невада, США. Начало — в 2:30 по московскому времени.

Посмотреть матч в прямом эфире можно на территории РФ не получится, так как легальных трансляций не запланировано. Видеотрансляция игры будет доступна в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

В рамках летнего межсезонья «Милан» одержал две победы — обыграл «Манчестер Сити» (3:2) и «Реал» (1:0). «Барселоне» также удалось победить двух соперников — каталонцы оказались сильнее «Манчестер Сити» (3:2) и «Реала» (2:1).

Последняя очная игра оппонентов закончилась со счетом 1:0 в пользу «Барселоны»

Футбол
ФК Барселона
ФК Милан
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