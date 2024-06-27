«Барселона» и «Реал» проведут матч в США 4 августа

«Барселона» и мадридский «Реал» проведут очный матч в рамках американского турне, сообщает официальный аккаунт сине-гранатовых в социальных сетях.

Встреча между двумя испанскими грандами пройдет 4 августа в Нью-Джерси на стадионе «МетЛайф», вместимость которого составляет 82,500 мест. Матч начнется в 02:00 по московскому времени.

В сезоне-2023/24 команды трижды встречались друг против друга: в матче 11-го тура примеры «Реал» одержал выездную победу (2:1), в финале Суперкубка Испании команда Карло Анчелотти разгромила оппонентов (4:1). В игре второго круга ла лиги «Реал» вновь оказался сильнее (3:2).

В завершившемся сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов. «Барселона» заняла второе место в итоговой турнирной таблице ла лиги.