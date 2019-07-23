"Барселона" - "Челси": составы команд. Гризманн дебютирует, Пулишич - впервые в "старте"

Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Челси" на товарищеский матч. Игра проходит в японской Сайтаме и начнется в 13.30 по московскому времени.

В составе лондонцев впервые с первых минут выйдет Кристиан Пулишич. За "Барсу" дебютирует Антуан Гризманн.

"Барселона": тер Штеген - Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Альба - О. Бускетс, С. Бускетс, Рики Пуиг - Дембеле, Гризманн, Колладо.

"Челси": Кепа - Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луиз, Эмерсон - Ковачич, Жоржинью - Педро, Маунт, Пулишич - Абрахам.