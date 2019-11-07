Барриос и Осорио вызваны в национальные сборные на товарищеские матчи

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в составе Колумбии будет готовиться к играм против Перу (15 ноября) и Эквадора (19 ноября), сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

А защитник «Зенита» Йордан Осорио в составе сборной Венесуэлы будет готовиться к матчу со сборной Японии, встреча состоится 19 ноября в Осаке.