Барриос и Осорио вызваны в национальные сборные на товарищеские матчи
14:24
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в составе Колумбии будет готовиться к играм против Перу (15 ноября) и Эквадора (19 ноября), сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
А защитник «Зенита» Йордан Осорио в составе сборной Венесуэлы будет готовиться к матчу со сборной Японии, встреча состоится 19 ноября в Осаке.
Осорио и Барриос вызваны в национальные сборные на ноябрьские товарищеские матчи.— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) November 7, 2019
Подробности: https://t.co/VTG9TlrmIu pic.twitter.com/MLsBIkjnZW
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-11-07-vilmar-barrios-i-yordan-osorio-vyzvany-v-natsionalnye-sbornye-.htm
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