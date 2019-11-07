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Барриос и Осорио вызваны в национальные сборные на товарищеские матчи

14:24
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в составе Колумбии будет готовиться к играм против Перу (15 ноября) и Эквадора (19 ноября), сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

А защитник «Зенита» Йордан Осорио в составе сборной Венесуэлы будет готовиться к матчу со сборной Японии, встреча состоится 19 ноября в Осаке.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-11-07-vilmar-barrios-i-yordan-osorio-vyzvany-v-natsionalnye-sbornye-.htm

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