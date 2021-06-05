Дмитрий Баринов: «Когда меняли, сказали, что перелом лицевой кости»
Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов рассказал о состоянии здоровья после повреждения на 50-й минуте товарищеского матча против Болгарии.
После столкновения Артем Дзюба показал, что игроку нужна замена. Баринов затем выразил желание продолжить игру, но тренерский штаб все же решил заменить его.
— Все нормально, завтра будет обследование, — сказал «СЭ» Баринов. — Когда меняли, сказали, что перелом лицевой кости, но, вроде, все обошлось. Чувствую себя нормально.
(Севастиан Терлецкий)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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