Балахнин — о матче «Зенит» — «Фенербахче»: «Это интересно, особенно игрокам уровня «Зенита»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мыслями в преддверии товарищеского матча «Фенербахче» — «Зенит».

«То, что делает «Зенит», не должен докладывать о своих играх тренировочных. Тем более это игра с Турцией, это дружественная к нам страна по объективным причинам. Я не думаю, что тут какие-то связи присутствуют с РФС. Есть спарринг, который можно сыграть, это интересно, особенно игрокам уровня «Зенита». Все-таки хочется сыграть на международной арене, себя показать. «Зенит» одна российская команда, которая хоть как-то пытается показать себя на международной арене», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Матч «Зенит» — «Фенербахче» пройдет сегодня, 23 марта, и начнется в 19.00 по московскому времени.