11:35 | Футбол — Товарищеские матчи

Бакаев-младший забил первый гол за "Спартак"

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Полузащитник "Спартака" Солтмурад Бакаев забил гол на 31-й минуте товарищеского матча с "Сочи". Встреча проходит в Тушино. 

19-летний Солтмурад является младшим братом Зелимхана, который не попал в заявку на игру.

Первый гол в матче забил форвард Луиз Адриану на 23-й минуте. Ранее сообщалось, что владелец красно-белых Леонид Федун присутствует на матче.

Состав "Спартака" на первый товарищеский матч сезона

Матч Спартак - Сочи, онлайн трансляция, 22 июня 2019, Товарищеские матчи. Клубы, РПЛ

Спартак - Сочи

 

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