Азербайджан и Литва разошлись миром, Шейдаев отыграл весь матч

Сборные Азербайджана и Литвы сыграли вничью (0:0) в товарищеском матче. Форвард "Крыльев Советов" Рамиль Шейдаев отыграл весь матч в составе хозяев.

На 85-й минуте у азербайджанцев на замену вышел Эмин Махмудов - бывший игрок "Спартака", "Сатурна", "Томи", "Крыльев Советов" и "Мордовии". Сейчас полузащитник выступает за "Нефтчи".

Товарищеский матч

Азербайджан – Литва – 0:0

Азербайджан: Агаев, Гусейнов, Медведев, Халилзаде (Аббасов, 89), Кривоцюк, Абдуллаев (Мадатов, 64), Гараев (Махмудов, 85), Ришард Алмейда (Назаров, 46), Исрафилов (Бабаев, 76), Шейдаев, Дадашов (Алескеров, 65).

Литва: Зубас (Барткус, 46), Палионис, Вайткунас (Андрюшкевичюс, 88), Баравикас, Климавичюс, Вальскис (Петравичюс, 46), Сливка, Воробьев, Черных (Миколюнас, 66), Новиков (Куклис, 82), Голубикас (Маразас, 62).

Предупреждения: Воробьев, 36. Назаров, 66. Миколюнас, 76. Медведев, 83. Маразас, 88.

25 марта. Баку. Стадион "Bakcell Arena (8 KM stadium)".