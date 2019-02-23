Айртон и Гулиев - в старте "Спартака" на матч с "Шерифом"

"Спартак" объявил состав на товарищеский матч с молдавским "Шерифом". С первых минут встречу начнут защитник Айртон и хавбек Аяз Гулиев.
Состав "Спартака": Селихов - Айртон, Джикия, Боккетти, Комбаров - Гулиев, Глушаков, Зобнин, Ханни - Адриану, Роша.
Запасные: Максименко, Шитов, Кутепов, Гапонов, Глушенков, Игнатов, Мельгарехо, Ломовицкий, Ташаев, Зе Луиш, Мелкадзе.
📋 Наш состав на матч #СпартакШериф– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 23 февраля 2019 г.
🕔 17:00 (мск)
📺 https://t.co/NYRkLvY4Oq
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🎙 Алексей @azzazello71 Золин#Спартак #КрасноБелыеСборы🇹🇷 #Spartak pic.twitter.com/S4vHaHxp7e
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