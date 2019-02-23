Айртон и Гулиев - в старте "Спартака" на матч с "Шерифом"

"Спартак" объявил состав на товарищеский матч с молдавским "Шерифом". С первых минут встречу начнут защитник Айртон и хавбек Аяз Гулиев.

Состав "Спартака": Селихов - Айртон, Джикия, Боккетти, Комбаров - Гулиев, Глушаков, Зобнин, Ханни - Адриану, Роша.

Запасные: Максименко, Шитов, Кутепов, Гапонов, Глушенков, Игнатов, Мельгарехо, Ломовицкий, Ташаев, Зе Луиш, Мелкадзе.

Все о товарищеских матчах - здесь