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Товарищеские матчи

29 июня, 07:11

Австралия и Бразилия сыграют в сентябре 2026 года два товарищеских матча

Павел Лопатко

Сборная Австралии сыграет со сборной Бразилии в двух товарищеских матчах. Они состоятся 25 и 29 сентября 2026 года.

Первая игра запланирована в Таунсвилле, вторая — в Брисбене. Предварительная продажа билетов начнется 1 июля.

По данным Ge, Бразилия, как ожидается, проведет третий товарищеский матч в этот период. Это международное окно ФИФА продлится до 6 октября.

На ЧМ-2026 в 1/16 финала Бразилия сыграет с Японией, а Австралия — с Египтом.

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Сборная Австралии по футболу
Сборная Бразилии по футболу
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