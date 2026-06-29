Австралия и Бразилия сыграют в сентябре 2026 года два товарищеских матча

Сборная Австралии сыграет со сборной Бразилии в двух товарищеских матчах. Они состоятся 25 и 29 сентября 2026 года.

Первая игра запланирована в Таунсвилле, вторая — в Брисбене. Предварительная продажа билетов начнется 1 июля.

По данным Ge, Бразилия, как ожидается, проведет третий товарищеский матч в этот период. Это международное окно ФИФА продлится до 6 октября.

На ЧМ-2026 в 1/16 финала Бразилия сыграет с Японией, а Австралия — с Египтом.