В матче Международного кубка чемпионов "Атлетико" в серии пенальти обыграл "Гвадалахару" (0:0, пен - 5:4).

Обе команды доигрывали матч в меньшинстве. У "Атлетико" на 24-й минуте был удален Маркос Льоренте, а у мексиканского клуба на 61-й минуте красную карточку получил Карлос Вильянуэва.

Международный кубок чемпионов

"Гвадалахара" (Мексика) - "Атлетико" (Испания) - 0:0. Пенальти - 4:5

"Атлетико": Облак (Адан, 46), Эрмосо (Монтеро, 46), Триппьер (Муньос, 46), Савич (Санчес, 46), Лоди (Фелипе, 46), Льоренте, Сауль (Эррера, 46), Витоло (Санабрия, 46), Диегу Коста (Корреа, 46), Лемар (Мойя, 46), Мората (Коке, 46. Шапонич, 70).

Серия пенальти: Корреа - 0:1. Понсе - 1:1. Эррера - 1:2. Брисеньо - 2:2. Шапонич - 2:2 (вратарь). Гонсалес - 3:2. Фелипе - 3:3. Уэрта - 4:3. Мойя - 4:4. Бельтран - 4:4 (вратарь). Санабрия - 4:5. Сервантес - 4:5 (вратарь).

Предупреждения: Диегу Коста, 15. Мойя, 74.

Удаления: Льоренте (Атлетико), 24. Вильянуэва (Гвадалахара), 61.

Судья: Толедо (США).

24 июля. Арлингтон. Стадион "Globe Life Park in Arlington".