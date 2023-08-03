«Атлетико» и «Реал Сосьедад» не забили голов. Депай не забил пенальти

«Атлетико» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью в товарищеском матче — 0:0. Встреча прошла на стадионе «ББВА Банкомер» в Монтеррее.

В концовке встречи нападающий мадридской команды Мемфис Депай не реализовал пенальти.

6 августа «Атлетико» проведет товарищеский матч против «Севильи», а «Реал Сосьедад» в этот день встретится с «Бетисом».

Товарищеский матч

«Атлетико» — «Реал Сосьедад» — 0:0

Нереализованный пенальти: Депай (А), 89.