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Сегодня, 06:05

«Атлетико» и «Реал Сосьедад» не забили голов. Депай не забил пенальти

Евгений Козинов
Корреспондент
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Мемфис Депай.
Фото AFP

«Атлетико» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью в товарищеском матче — 0:0. Встреча прошла на стадионе «ББВА Банкомер» в Монтеррее.

В концовке встречи нападающий мадридской команды Мемфис Депай не реализовал пенальти.

6 августа «Атлетико» проведет товарищеский матч против «Севильи», а «Реал Сосьедад» в этот день встретится с «Бетисом».

Товарищеский матч

«Атлетико» — «Реал Сосьедад» — 0:0

Нереализованный пенальти: Депай (А), 89.

Мемфис Депай
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал Сосьедад
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