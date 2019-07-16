"Арсенал" в товарищеском матче разгромил "Колорадо Рэпидз"

"Арсенал" в товарищеском матче крупно обыграл "Колорадо Рэпидз" – 3:0. Встреча состоялась в США. Голами отметились Букайо Сака, Джеймс Олайинка и Габриэл Мартинелли.

В рамках Международного кубка чемпионов "канониры" сыграют с "Баварией", "Реалом" и "Фиорентиной".

Товарищеские матчи. Клубы

"Колорадо Рэпидз" - "Арсенал" - 0:3 (0:2)

Голы: Сака, 13 (0:1). Олайинка, 29 (0:2). Мартинелли, 61 (0:3).

"Арсенал": Мэйси, Дженкинсон, Медли, Чемберс (Мустафи, 62), Томпсон (Колашинац, 62), Бертон, Олайинка (Уиллок, 62), Сака, Нкетиа (Езил, 78), Джон-Джульс (Ляказетт, 78), Мартинелли (Обамеянг, 78).

Предупреждение: Колашинац, 88.

16 июля. Денвер. Стадион "Dick's Sporting Goods Park".