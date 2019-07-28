"Арсенал" в Лондоне проиграл "Лиону"

Лондонский "Арсенал" проиграл "Лиону" со счетом 1:2 в матче предсезонного турнира Кубок "Эмирейтс". Дубль в составе французского клуба оформил Мусса Дембеле.

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Кубок "Эмирейтс"

"Арсенал" – "Лион" – 1:2 (1:0)

Голы: Обамеянг, 35 (1:0). Дембеле, 67 (1:1). Дембеле, 75 (2:1).

"Арсенал": Лено, Папастатопулос, Чемберс (Мустафи, 70), Монреаль (Медли, 86), Мэйтланд-Найлс (Дженкинсон, 76), Гендузи (Нкетиа, 46), Джака, Мхитарян (Мартинелли, 70), Уиллок (Себальос, 70), Ляказетт (Нелсон, 13. Джон-Джульс, 76), Обамеянг (Бертон, 86).

"Лион": Антони Лопеш (Рачоппи, 46), Янга-Мбива, Денайер, Дюбуа (Тете, 76), Марсал, Тиагу Мендес, Диоп (Тузар, 46), Жан Лукас (Ауар, 46), Депай, Траоре (Фофана, 76), Гуири (Дембеле, 46).

Судья: Мосс (Англия).

28 июля. Лондон. Стадион "Эмирейтс".