«Арсенал» уступил «Елгаве» в товарищеском матче

Латвийская «Елгава» обыграла тульский «Арсенал» в товарищеском матче — 2:1. Все голы были забиты во втором тайме, у туляков отличился форвард Евгений Луценко. Матч проходил без зрителей.

Во всех трех товарищеских встречах, которые туляки когда-либо против команд из Латвии, «Арсенал» терпел поражения (2000, 2004 и 2019 годы).

Товарищеский матч

«Арсенал» — «Елгава» — 1:2 (0:0)

Гол: Иванов 25, с пенальти, Луценко, 70, Иванов 78.

«Арсенал»: Шамов, Комбаров, Хагуш (Альварес, 65), Денисов, Довбня, Берхамов (Бауэр, 55), Пантелеев, Хлусевич, К.Кангва (Володько, 65), Банда (Ткачев, 65), Аджоев (Э.Кангва, 65).

Судья: Сельдяков (Балашиха).

13 октября. Химки. Стадион «УТЦ Новогорск».

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