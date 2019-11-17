«Арсенал» сыграл вничью с «Химиком» из ПФЛ
17:12
«Арсенал» в товарищеском матче сыграл вничью с «Химиком» из Тульской области, который играет в ПФЛ, со счетом 1:1.
На гол Дениса Крюкова подопечные Игоря Черевченко ответили точным ударом Даниила Хлусевича.
Товарищеские матчи. Клубы
«Арсенал» (Тула) — «Химик» (Новомосковск) — 1:1 (0:1)
Голы: Крюков, 41 (0:1). Хлусевич, 60 (1:1).
«Арсенал»: Левашов (Нигматуллин, 45), Хагуш (Альварес, 61), Денисов, Коне, Володько (Бауэр, 61), Довбня, Берхамов (Горбатенко, 61), Пантелеев, Хлусевич (Ткачев, 61), Аджоев (Луценко, 61), Тудорие (Лесовой, 61).
Предупреждения: Довбня, 30. Володько, 56.
17 ноября. Тула. Стадион «Арсенал».
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...