"Арсенал" проиграл "Торпедо-БелАЗ"

"Торпедо-БелАЗ" в товарищеском матче обыграл тульский "Арсенал" - 2:0. По голу забили Соловей и Горабчик.

Товарищеский матч

"Арсенал" - "Торпедо-БелАЗ" - 0:2 (0:2)

Голы: Соловей, 11 (0:1). Горбачик, 20 (0:2).

"Арсенал": Левашов, Комбаров (Хагуш, 46), Григалава, Беляев (Коне, 46), Володько (Альварес, 46), Кадири, Горбатенко, Ткачев, Мирзов, Бакаев, Кангва (Аджоев, 59).

Предупреждения: Мирзов, 13. Ткачев, 30. Григалава, 35.

Удаления: Мирзов (Арсенал Т), 41. Горбачик (Торпедо-БелАЗ), 41. Ткачев (Арсенал Т), 88.

15 февраля. Белек. Стадион "Cornelia Diamond Sports Center".