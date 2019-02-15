"Арсенал" проиграл "Торпедо-БелАЗ"

"Торпедо-БелАЗ" в товарищеском матче обыграл тульский "Арсенал" - 2:0. По голу забили Соловей и Горабчик.
Товарищеский матч
"Арсенал" - "Торпедо-БелАЗ" - 0:2 (0:2)
Голы: Соловей, 11 (0:1). Горбачик, 20 (0:2).
"Арсенал": Левашов, Комбаров (Хагуш, 46), Григалава, Беляев (Коне, 46), Володько (Альварес, 46), Кадири, Горбатенко, Ткачев, Мирзов, Бакаев, Кангва (Аджоев, 59).
Предупреждения: Мирзов, 13. Ткачев, 30. Григалава, 35.
Удаления: Мирзов (Арсенал Т), 41. Горбачик (Торпедо-БелАЗ), 41. Ткачев (Арсенал Т), 88.
15 февраля. Белек. Стадион "Cornelia Diamond Sports Center".
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