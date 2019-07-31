"Арсенал" по пенальти обыграл "Анже"

"Анже" уступил "Арсеналу" по пенальти в товарищеском матче, приуроченном к 100-летию французского клуба. У гостей отличился Рис Нелсон, у хозяев - Фарид Эль Мелали.

Товарищеский матч

"Анже" (Франция) - "Арсенал" (Англия) - 1:1 (1:0) Серия пенальти - 4:3

Голы: Эль Мелали, 13 (1:0). Нелсон, 50 (1:1).

"Арсенал": Мартинес, Монреаль (Томпсон, 46), Мустафи, Бертон (Джака, 46), Чемберс (Мэйтланд-Найлс, 46), Медли (Папастатопулос, 46), Гендузи (Мхитарян, 63), Мартинелли, Джон-Джульс (Уиллок, 46), Нкетиа (Обамеянг, 63), Нелсон (Олайинка, 82).

Предупреждения: Медли, 37. Уиллок, 74. Мэйтланд-Найлс, 89.