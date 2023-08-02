«Монако» проиграл «Арсеналу» в Emirates Cup, Головина заменили в концовке матча

«Арсенал» по пенальти обыграл «Монако» в рамках Emirates Cup. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Основное время матча завершилось вничью — 1:1. Гола забили полузащитник гостей Юссуф Фофана (31-я) и форварда хозяев Эдварда Нкетиа (43-я).

В серии пенальти точнее оказались игроки английского клуба — 5:4.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе команды и был заменен на 84-й минуте.

«Арсенал» следующий матч проведет 6 августа против «Манчестер Сити» в Суперкубке. «Монако» 7 августа сыграет с «Баварией».