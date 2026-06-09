Сборные Армении и Молдавии встретятся в товарищеском матче во вторник, 9 июня. Игра пройдет на стадионе имени Вазгена Саргсяна в Ереване, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

Следить за результатами товарищеских матчей сборных 9 июня можно в футбольном матч-центре на нашем сайте.

В рейтинге ФИФА Армения располагается на 106-й строчке, Молдавия — на 159-й. Предыдущая встреча сборных состоялась в 2018 году и завершилась со счетом 0:0.

Сборная Армении провела два товарищеских матча в 2026 году: проиграла Белоруссии со счетом 1:2 и сыграла вничью с Казахстаном (1:1). Молдавия уступила Литве (0:2) и Кипру (2:3) и сыграла вничью с Болгарией (2:2).