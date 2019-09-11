Аргентина разгромила Мексику благодаря хет-трику Мартинеса и голу Паредеса
Сборная Аргентины разгромила Мексику в товарищеском матче (4:0). Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес оформил хет-трик.
Экс-полузащитник «Зенита» Леандро Паредес отметился голом с пенальти и голевой передачей.
Товарищеский матч
Аргентина — Мексика — 4:0 (4:0)
Голы: Л.Х.Мартинес, 17 (1:0). Л.Х.Мартинес, 22 (2:0). Паредес, 33 — с пенальти (3:0). Л.Х.Мартинес, 39 (4:0).
Аргентина: Андрада, Рохо, Тальяфико, Монтиэль, Л.Мартинес (Балерди, 83), Паредес, де Пауль (Гайч, 87), Паласиос (Домингес, 54), Макаллистер (Перейра, 65), Акунья (Лансини, 77), Л.Х.Мартинес (Дибала, 46).
Мексика: Очоа, Араухо, Сальседо, Лаюн, Альварес, дос Сантос, Гальярдо, Эррера (К.Родригес, 63), Корона (Фабиан, 63), Хименес, Лосано.
Предупреждения: Альварес, 10. Эррера, 37. Рохо, 45. Акунья, 63. де Пауль, 70. Лосано, 71. Паредес, 78. Сальседо, 90+3.
Судья: Мартинес (Сальвадор).
11 сентября. Сан-Антонио. Стадион «Аламодом».