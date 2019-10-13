Аргентина разгромила Эквадор в товарищеском матче, Паредес отличился с пенальти

Сборная Аргентины одержала победу над Эквадором (6:1) в товарищеском матче. Встреча проходила в Испании на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро».

В составе Аргентины по разу отличились нападающие Лукас Аларио и Лукас Окампос, защитники Лукас Мартинес и Херман Пеццела, полузащитники Николас Домингес и бывший игрок «Зенита», хавбек Леандро Паредес. Экс-футболист сине-бело-голубых реализовал 11-метровый удар.

Полузащитник Эквадора Хон Эспиноса отметился автоголом на 27-й минуте встречи. Единственный гол в ворота Аргентины забил хавбек Анхель Мена.

Товарищеский матч

Эквадор — Аргентина — 1:6 (0:3)

Голы: Аларио, 20 (0:1). Эспиноса, 27 — в свои ворота (0:2). Л.Мартинес, 32 — с пенальти (0:3). Мена, 49 (1:3). Пеццела, 66 (1:4). Домингес, 82 (1:5). Окампос, 86 (1:6).

Эквадор: Ортис, Аймар, Арреага, Эспиноса (Лопес, 46), Эступиньян (Паласиос, 65), Сифуэнтес, Сорноса (Валенсия, 46), Мендес (Киньонес, 46), Кастильо (Мена, 46), Эстрада, Плата (Альварадо, 65).

Аргентина: Марчесин, Каннеманн, Л.Мартинес (Дибала, 46), Фойт (Саравия, 77), Пеццела (Балерди, 82), Акунья, де Пауль (Родригес, 46), Паредес, Аларио (Домингес, 57), Гонсалес (Варгас, 70), Окампос.

Предупреждения: Паредес, 12. Аймар, 31. Мендес, 40. Пеццела, 61.

Судья: Барбено (Сан-Марино).

13 октября. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».