Аргентина переиграла Бразилию. Месси забил победный гол

Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев. Победный гол на 13-й минуте встречи забил Лионель Месси.

Товарищеские матчи

Бразилия — Аргентина — 0:1 (0:1)

Гол: Месси, 13.

Нереализованные пенальти: Габриэл Жезус, 10 (мимо), Месси, 13 (вратарь)

Бразилия: Алиссон, Данилу, Тиагу Силва, Эдер Милитау, Алекс Сандру (Лоди, 64), Лукас Пакета (Коутинью, 46), Артур (Фабинью, 55), Каземиру (Уэсли, 86), Габриэл Жезус (Родригу, 71), Виллиан (Ришарлисон, 71), Роберту Фирмину.

Аргентина: Андрада, Фойт, Пеццела, Отаменди, Тальяфико, Паредес (Родригес, 83), Ло Сельсо (Акунья, 59), Окампос (Гонсалес, 74), де Пауль (Домингес, 90), Месси, Л.Х.Мартинес (Аларио, 88).

Предупреждения: Каземиру, 22. Данилу, 27. де Пауль, 43. Тальяфико, 61. Эдер Милитау, 64. Паредес, 73.

Судья: Конгер (Новая Зеландия).

15 ноября. Эр-Рияд. Стадион Университета Короля Сауда.