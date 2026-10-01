Аргентина — Боливия: во сколько начало товарищеского матча
Сборные Аргентины и Боливии проведут товарищеский матч в ночь на четверг, 1 октября. Встреча состоится на стадионе «Марио Альберто Кемпес» в Кордове и начнется в 3.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями матча Аргентина — Боливия можно в футбольном матч-центре «СЭ».
Прямую трансляцию встречи в России покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало эфира — в 2.55 мск, за пять минут до стартового свистка. Смотреть официальный эфир онлайн также можно на сайте телеканала.
После встречи с Боливией сборная Аргентины продолжит серию товарищеских матчей. 3 октября команда сыграет с Буркина-Фасо, а 6 октября — с Бенином.
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