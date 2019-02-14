"Анжи" разгромил "Ангушт"

"Анжи" с разгромным счетом обыграл "Ангушт" в товарищеском матче (3:0). Голами отметились форварды Апти Ахъядов, Хуан Лескано и хавбек Владислав Кулик.
"Анжи" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков после 17 туров.
Товарищеские матчи
Голы: Ахъядов, 13 (1:0). Лескано, 27 (2:0). Кулик, 42 (3:0).
"Анжи": Магомедов (Богатырев, 46), Тетрашвили (Гиголаев, 54), Гапон, Белов, Саидов, Кацаев (Закиров, 65), Кулик (Чистяков, 76), Ондуа (Гайдаров, 65. Иванченко, 72), Маркелов, Ахъядов, Лескано (Андреев, 76).
14 февраля.
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