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Сегодня, 19:45

Англия — Исландия: смотреть трансляцию матча

Англия и Исландия сыграют в товарищеском матче 7 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист сборной Англии Трент Александер-Арнольд.
Трент Александер-Арнольд.
Фото Reuters

Сборная Англии по футболу дома в Лондоне проведет товарищеский матч со сборной Исландии 7 июня. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли». Начало — в 21.45 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Англия — Исландия можно будет по платной подписке в онлайн-сервисе Okko. Прямой эфир начнется в 21.45 мск.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния англичан и исландцев.

Сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта сыграет на чемпионате Европы-2024 в Германии. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля. Национальная команда попала в группу C со Словенией, Данией и Сербией. Исландия не вышла на Евро-2024.

В последний раз команды встречались 18 ноября 2020 года. Тогда в матче группового турнира Лиги наций англичане дома одержали разгромную победу над Исландией со счетом 4:0.

Футбол
Сборная Англии по футболу
Сборная Исландии по футболу
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