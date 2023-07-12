Англичанин из «Фенербахче» Кент признался, что был рад сыграть против «Зенита»

Нападающий «Фенербахче» Райан Кент в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от приезда в Россию на товарищеский турнир «Кубок PARI Премьер».

«Я не первый раз играю в России. Мы встречались со «Спартаком» в Лиге Европы ранее. Но с «Зенитом» играю первый раз. Невероятный стадион, хорошая команда. Рад, что удалось сыграть против «Зенита», — сказал Кент «СЭ».

9 июля «Зенит» одержал победу над «Фенербахче» в рамках межсезонного турнира (0:0, по пенальти — 4:3). Эта игра стала для петербургского клуба последней на «Кубке PARI Премьер». До этого сине-бело-голубые обыграли «Нефтчи» (3:1) и уступили «Црвене Звезде» (1:2).