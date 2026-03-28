Алжир разгромил Гватемалу

Сборная Алжира выиграла у Гватемалы в товарищеском матче — 7:0. Игра прошла в Италии на стадионе «Луиджи Феррарис».

В первом тайме алжирцы забили три гола — отличились Амин Гуири, Рияд Марез и Ашреф Абада. В начале второй половины африканская команда довела счет до разгромного: Уссем Ауар сначала забил сам, а затем ассистировал Гуири. В концовке встречи алжирцы забили еще два мяча.

Товарищеский матч

Алжир — Гватемала — 7:0 (3:0)

Голы: Гуири, 19 — 1:0. Марез (пен.), 31 — 2:0. Абада, 45+1 — 3:0. Ауар, 47 — 4:0. Гуири, 60 — 5:0. Гедьемис, 76 — 6:0. Бенбуали, 82 — 7:0.