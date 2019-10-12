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Алексис Санчес провел 132-й матч за сборную Чили. Это рекорд

21:11

Нападающий сборной Чили Алексис Санчес принял участие в товарищеском матче с Колумбией (0:0). Для форварда «Интера» эта игра стала 132-й за национальную команду. По данному показателю он занимает первое место среди чилийцев.

Помимо Санчеса, в матче приняли участие еще четыре футболиста, имеющих не менее сотни игр за сборную Чили: Гари Медель (126), Клаудио Браво (122), Маурисио Исла и Артуро Видаль (по 114).

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