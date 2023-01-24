Александр Тарханов прокомментировал первый гол Бальде за «Спартак»

Экс-тренер «Спартака» Александр Тарханов рассказал, чего ждет от выступления нападающего Кейта Бальде за московский клуб. 22 февраля футболист забил свой дебютный матч в товарищеском матче.

«Посмотрим, когда начнется сезон. Товарищеские игры — это одно, а когда начнутся официальные, то можно будет увидеть, что из себя представляет футболист.

В том году он приехал с весом большим, видимо, не так был готов. Хотя футболист он хороший. Еще месяц до чемпионата и кубковых игр остается. Посмотрим, как он подготовится», — цитирует Тарханова Betonmobile.ru.

Бальде перешел в «Спартак» из итальянского «Кальяри» в августе 2022 года, но успел провести за красно-белых только 1 матч, после чего был дисквалифицирован до 6 декабря 2022 года за нарушение правил допингового контроля, допущенное в прежнем клубе.