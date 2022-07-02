Футбол
Другие
Товарищеские матчи
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 19:41

Соболев прокомментировал гол Хлусевича в товарищеском матче «Спартак» — «Енисей»

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал гол полузащитника Даниила Хлусевича в товарищеском матче против «Енисея».

«Те, кто смотрел игру, видели, что Хлусевич сегодня первый гол забил? Да, мы тоже в шоке таком небольшом, потому что обычно (бьет) метров на 30 выше ворот, а сегодня попал наконец-то, поэтому мы за него рады», — сказал Соболев в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале «Спартака».

2 июля «Спартак» разгромил «Енисей» в товарищеском матче (3:0). Авторами голов в составе красно-белых стали полузащитник Квинси Промес, нападающий Александр Соболев и хавбек Данила Хлусевич. Эта встреча стала последней для «Спартака» перед матчем за Суперкубок против «Зенита». Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 9 июля.

Источник: https://t.me/fcsmtg
Александр Соболев
Даниил Хлусевич
Футбол
РПЛ
0
Читайте также
Чем опасна анемия и как не допустить ее появления? Советы экспертов
Учеба, спортроты, незаконная отсрочка. Как российские спортсмены решают вопросы со службой в армии
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Тарханов считает, что матч за Суперкубок покажет первые результаты работы Абаскаля в «Спартаке»
«Спартак» разгромил «Енисей»: Соболев уже забивает с передач Зиньковского, а лучший снова Промес
Пресняков-старший считает, что судьи будут помогать «Зениту» в матче за Суперкубок России
Бывший арбитр РПЛ Николаев — о ретро-матче: «Я готов, если согласился! Всегда стараюсь держать себя в форме»
«Спартак» разгромил «Енисей» в товарищеском матче
Слуцкий выиграет ФНЛ и вернет «Рубин» в элиту? Шансы очень высоки
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
Тарханов считает, что матч за Суперкубок покажет первые результаты работы Абаскаля в «Спартаке»
«Спартак» разгромил «Енисей»: Соболев уже забивает с передач Зиньковского, а лучший снова Промес
Пресняков-старший считает, что судьи будут помогать «Зениту» в матче за Суперкубок России
Ветеран ЦСКА Пономарев: «У «Спартака» будут большие проблемы в Суперкубке»
Бывший арбитр РПЛ Николаев — о ретро-матче: «Я готов, если согласился! Всегда стараюсь держать себя в форме»
Фанаты «Спартака» купили больше билетов, чем болельщики «Зенита» в ходе первого этапа продаж на Суперкубок
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тульский «Арсенал» обыграл «Рязань» в товарищеском матче
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости