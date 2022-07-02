Соболев прокомментировал гол Хлусевича в товарищеском матче «Спартак» — «Енисей»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал гол полузащитника Даниила Хлусевича в товарищеском матче против «Енисея».

«Те, кто смотрел игру, видели, что Хлусевич сегодня первый гол забил? Да, мы тоже в шоке таком небольшом, потому что обычно (бьет) метров на 30 выше ворот, а сегодня попал наконец-то, поэтому мы за него рады», — сказал Соболев в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале «Спартака».

2 июля «Спартак» разгромил «Енисей» в товарищеском матче (3:0). Авторами голов в составе красно-белых стали полузащитник Квинси Промес, нападающий Александр Соболев и хавбек Данила Хлусевич. Эта встреча стала последней для «Спартака» перед матчем за Суперкубок против «Зенита». Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 9 июля.