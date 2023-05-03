Александр Филимонов — о ретроматче Победы: «Одна из самых легких игр»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов поделился эмоциями от участия в ретроматче Победы с «Динамо» (2:0).

«Честно говоря, одна из самых легких таких игр, не было ни одного удара в створ ворот, — начал Филимонов. — Один раз на выходе сыграл, пару раз на перехвате. Достаточно легко. Только голос чуть подсел. Все достаточно спокойно. Организация матча — все приурочена к памятному матчу 80-летней давности. Все в совокупности привело к тому, что собрался практически полный стадион», — приводит слова Филимонов «РБ Спорт».

Филимонов отыграл весь матч. Встреча проходила 1 мая в Волгограде.