Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Товарищеские матчи

Алекс Сандру получил травму бедра в матче против Аргентины

18:20
Теги:

Защитник сборной Бразилии и «Ювентуса» Алекс Сандру получил травму в товарищеском матче против Аргентины (0:1), сообщает Globoesporte.

По сведениям издания, у 28-летнего защитника диагностирована травма правого бедра. Несмотря на травму, бразилец останется в расположении национальной команды.

В текущем сезоне Алекс Сандру провел 10 матчей в чемпионате Италии и отметился результативной передачей. В четырех встречах Лиги чемпионов на счету бразильца две голевые передачи, в том числе в матче с «Локомотивом» (2:1).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир