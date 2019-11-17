Алекс Сандру получил травму бедра в матче против Аргентины

Защитник сборной Бразилии и «Ювентуса» Алекс Сандру получил травму в товарищеском матче против Аргентины (0:1), сообщает Globoesporte.

По сведениям издания, у 28-летнего защитника диагностирована травма правого бедра. Несмотря на травму, бразилец останется в расположении национальной команды.

В текущем сезоне Алекс Сандру провел 10 матчей в чемпионате Италии и отметился результативной передачей. В четырех встречах Лиги чемпионов на счету бразильца две голевые передачи, в том числе в матче с «Локомотивом» (2:1).