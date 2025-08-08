Футбол
8 августа, 00:10

«Аль-Наср» разгромил «Риу Аве», Роналду оформил хет-трик

Евгений Козинов
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

«Аль-Наср» выиграл у «Риу Аве» в товарищеском матче — 4:0. Игра прошла в Португалии на стадионе «Алгарве».

На 15-й минуте Мохамед Симакан открыл счет. Перед перерывом Криштиану Роналду забил второй гол саудовской команды. В начале второй половины 40-летний португалец оформил дубль, а спустя еще пять минут реализовал пенальти и сделал хет-трик.

Товарищеский матч

«Аль-Наср» (Саудовская Аравия) — «Риу Аве» (Португалия) — 4:0 (2:0)

Голы: Симакан, 15 — 1:0. Роналду, 44 — 2:0. Роналду, 63 — 3:0. Роналду, 68 (пен) — 4:0.

«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» разгромила «Тоттенхэм», Кейн забил гол и не реализовал пенальти

Компани — о 4:0 в матче с «Тоттенхэмом»: «Я немного удивлен, что ребята так рано вышли на такой уровень подготовки»

