«Аль-Наср» разгромил «Риу Аве», Роналду оформил хет-трик

«Аль-Наср» выиграл у «Риу Аве» в товарищеском матче — 4:0. Игра прошла в Португалии на стадионе «Алгарве».

На 15-й минуте Мохамед Симакан открыл счет. Перед перерывом Криштиану Роналду забил второй гол саудовской команды. В начале второй половины 40-летний португалец оформил дубль, а спустя еще пять минут реализовал пенальти и сделал хет-трик.

Товарищеский матч

«Аль-Наср» (Саудовская Аравия) — «Риу Аве» (Португалия) — 4:0 (2:0)

Голы: Симакан, 15 — 1:0. Роналду, 44 — 2:0. Роналду, 63 — 3:0. Роналду, 68 (пен) — 4:0.