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Сегодня, 16:55

Актер Деревянко о матче с «Амкалом»: «Задача — не сломаться»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Актер Павел Деревянко поделился ожиданиями от товарищеского матча московского «Динамо» с медийной командой «Амкал». Он выйдет в стартовом составе бело-голубых на эту игру.

— Сколько голов сегодня ждать?

— Думаю, 3-4.

— 22-й номер в честь Дзюбы?

— У него 22-й? Это просто моя цифра.

— Какие эмоции?

— Здорово, круто, офигенно.

— Есть заготовленное празднование?

— Посмотрим, как пойдет игра.

— Задача на игру?

— Не сломаться.

Игра состоится 17 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 17.00 по местному времени.

Футбол
ФК Амкал
ФК Динамо (Москва)
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