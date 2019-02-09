"Ахмат" уступил "Сувону"

"Ахмат" проиграл корейскому клубу "Сувон" в товарищеском матче (1:2). Голом в составе грозненского клуба отметился нападающий Беким Балай.

"Ахмат" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 23 очка после 17 туров.

Товарищеские матчи

"Ахмат" - "Сувон" - 1:2 (0:2)

Голы: Ваджуининью, 30 (0:1). 37 (0:2). Балай, 68 (1:2).

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Родолфу, Мусалов, Четвергов, Иванов, Кадыров, Харин, Садулаев, Митришев, Мбенг.

Удаление: Ваджуининью (Сувон), 69.

Все о товарищеских матчах - здесь