"Ахмат" уступил "Сувону"

"Ахмат" проиграл корейскому клубу "Сувон" в товарищеском матче (1:2). Голом в составе грозненского клуба отметился нападающий Беким Балай.
"Ахмат" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 23 очка после 17 туров.
Товарищеские матчи
Голы: Ваджуининью, 30 (0:1). 37 (0:2). Балай, 68 (1:2).
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Родолфу, Мусалов, Четвергов, Иванов, Кадыров, Харин, Садулаев, Митришев, Мбенг.
Удаление: Ваджуининью (Сувон), 69.
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