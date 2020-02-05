«Ахмат» сыграл вничью с «Железничаром»

«Ахмат» в товарищеском матче сыграл вничью с «Железничаром» из Боснии и Герцеговины — 2:2. Грозненцы дважды вели в счете, но не смогли удержать преимущество.

Товарищеские матчи. Клубы

«Ахмат» — «Железничар» — 2:2 (0:0)

Голы: 48 (1:0). Лендрич, 68 (1:1). Митришев, 71 (2:1). Штилич, 80 (2:2).

«Ахмат»: Гудиев, Анхель, Адамов, Кармаев, Кадыров, Гащенков, Харин, Хакиев, Садулаев, Митришев, Мбенг.

Удаления: (Железничар), 36. (Железничар), 56.

5 февраля.