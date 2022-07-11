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Сегодня, 19:25

«Ахмат» сыграл вничью с «Шинником» в заключительном товарищеском матче на летних сборах

Алексей Еремин
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«Ахмат» 11 июля сыграл вничью с «Шинником» в товарищеском матче. Игра завершилась со счетом 0:0.

Сегодня, 11 июля, «Ахмат» в утреннем товарищеском матче обыграл «Строгино» с разгромным счетом (3:0). Команды провели 2 тайма по 35 минут.

«Ахмат провел с «Шинником» заключительный товарищеский матч на летних сборах. 16 июля на «Ахмат Арене» грозненский клуб проведет первый матч РПЛ в новом сезоне против «Спартака».

Товарищеские матчи. Клубы

«Ахмат» — «Шинник» — 0:0

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Журавлев (Нижич, 46), Семенов, Быстров, Харин, Швец, Тимофеев, Садулаев (Олейников, 57), Трошечкин (Фольмер, 57), Ильин (Конате, 57).

Предупреждение: Трошечкин, 28.

11 июля. Химки. «УТЦ Новогорск».

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Шинник
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