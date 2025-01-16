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Сегодня, 19:48

«Ахмат» одержал победу над «Нови Пазаром» благодаря хет-трику Мелкадзе

Алина Савинова
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«Ахмат» обыграл «Нови Пазар» в товарищеском матче — 5:3. Встреча прошла в Белеке (Турция).

У грозненцев хет-трик оформил Георгий Мелкадзе, еще по голу забили Даниил Уткин и Светослав Ковачев.

21 января «Ахмат» в рамках зимних сборов сыграет против сербской «Войводины».

Товарищеский матч

«Ахмат» — «Нови Пазар» — 5:3 (2:1)

Голы: Уткин, 5 (1:0). Ковачевич, 16 (1:1). Мелкадзе, 27 (2:1). Ковачевич, 48 (2:2). Мелкадзе, 53 (3:2). Мелкадзе, 57 (4:2). Ковачев, 69 (5:2). Филимонович, 90+2 (5:3).

«Ахмат»: Шелия (Ульянов, 45), Адамов (Уциев, 45), Тодорович (Жиров, 45), Гандри (Гаибов, 45), Ибишев (Шатара, 45), Уткин (Камилов, 45), Исмаэл (Якуев, 45), Садулаев (Ковачев, 18), Луна Диале (Диванович, 45), Самородов (Турищев, 45), Мелкадзе.
16 января. Белек. Стадион «Sportcomplex Arkadia».

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