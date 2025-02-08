«Ахмат» всухую обыграл «Енисей» на сборах в Турции

«Ахмат» победил «Енисей» в контрольном матче на зимних сборах в Белеке (Турция) — 2:0.

Счет на 66-й минуте игры открыл Георгий Мелкадзе. На 84-й минуте Магомед Якуев увеличил преимущество грозненской команды.

«Ахмат» завершил первую часть сезона на 15-й позиции в чемпионате России с 13 очками. «Енисей» после 21 тура первой лиги располагается на 10-й строчке в турнирной таблице с 27 очками.

Товарищеский матч

«Ахмат» (Грозный) — «Енисей» (Красноярск) — 2:0